Galata Kulesi renkleriyle göz kamaştırdı

İstanbul'un en önemli simgelerinden tarihi Galata Kulesi'nin bir bölümü rengarenk ışıklarla aydınlatıldı.

Havadan görüntülenen kule gün batımı manzarası ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı olan kulenin ışıklandırmalar, seyir terasındaki kısımda yapılıyor.

Kırmızı, sarı, mor, mavi ve farklı renklerde sırayla yanan ışıklarla havadan görüntülenen kule ilginç görüntüler oluşturdu.

Kısa süre boyunca rengarenk yakılan ışıklar daha sonra kapatılarak tek renkte aydınlatılmaya devam edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin 6 Ekim'de açılışı gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle vatandaşlar içeri belirli sayıda alınıyor. İçeri girebilmek için hafta içi bile uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.