Galata Kulesi'nde Azerbaycan için ışıklandırma yapıldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye'den Azerbaycan'a destek geldi. Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı. Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan turistler ve vatandaşlarda Azeri Bayrağı altında fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'ne yansıtılan Azeri bayrağı havadan da görüntülendi.

Alper Suat Tutaşı