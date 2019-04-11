Galata Kulesi'nde feci olay

Galata Kulesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'ne çıkan bir kadın teras katın balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Kuleden bir kişinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına başlarken ilk belirlemelere göre kadının intihar ettiği kaydedildi. Polis ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının K.Y. (27) olduğu anlaşıldı. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Doğancan Cesur - Emrah Kuş - Oğuzcan Yazar - Sümer Avcı