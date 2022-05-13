Galata Kulesi'nde Trafik Haftası'nın kapanışına özel ışıklı gösteri

7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulamaları gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.00-23.00 arasında Beyoğlu Galata Kulesi'ne ‘Yaya yolunda ilerle, Görünür ol, Trafik ışıklarını takip et, Yaya geçidi kullan, Yola odaklan' başlıkları altında hazırlanan ışıklı gösteriler yansıtıldı. Yansıtılan ışıklı gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan