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Galata Kulesi'nin korkulukları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu

Galata Kulesi'nin korkulukları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu
Galata Kulesi'nin korkulukları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Galata Kulesi’nin korkulukları koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklara merdivenle müdahale edemeyen itfaiye ekipleri parçaları iple bağlayarak sabitledi.

Galata Kulesi’nin korkulukları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu - Tıkla İzle

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklar şiddetli rüzgarla sallanarak büyük tehlike oluşturdu. Korkulukların koptuğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kule çevresini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Şiddetli rüzgardan merdiven aracını kullanamayan ekipler Galata Kulesi'ne çıkarak sarkan korkulukları pencereden iple bağlayarak sabitledi.

İsmet Aktaş - Alperen Baran Metecan - Doğan Can Cesur
 

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