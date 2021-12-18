Galatasaray 1-1 Başakşehir

MAÇ SONUCU

GALATASARAY 1-1 BAŞAKŞEHİR

90' Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı Kart 90' Başakşehir'de Muhammed, sarı kart gördü.

90' Faul bekleyen Gulbrandsen hakeme itirazdan sarı kart gördü.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika daha ilave edildi.

88' GOL! Mohamed, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.

87' Babel ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

72' Sol kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına sokulan Gulbrandsen dar açıdan istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

69' Kerem ceza yayının üstünden şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

Oyuncu Değişikliği 66' Sakatlanan Diagne oyuna devam edemedi ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.Mbaye Diagne - Mostafa Mohamed

66' Halil, Feghouli'nin yerine oyunda.Sofiane Feghouli - Halil Dervisoglu

65' Van Aanholt yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Patrick van Aanholt - Ömer Bayram

65' Oğulcan, Yedlin'in yerine oyunda.DeAndre Yedlin - Ogulcan Caglayan

63' Sağlık görevlileri Diagne için sahada.

63' Diagne ceza sahası sol çizgisinde Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

60' Cicaldau sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Tolga'ya çarpan top kornere çıktı.

56' Mahmut'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

52' Gulbrandsen, Chadli'nin yerine oyuna girdi.Nacer Chadli - Fredrik Gulbrandsen

52' Ömer Ali Şahiner yerini Caiçara'ya bıraktı.Ömer Ali Sahiner - Júnior Caiçara

52' Morutan sol kanattan içeri ortaladı. Top savunmadan döndü.

50' Her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' Morutan'ın sağ çaprazdan içeri ortasında top, Mahmut'tan döndü.

45' İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

35' Chadli, Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Kaleci Muhammed'in hatalı pasında topu kapan Morutan pasını ceza sahasındaki Diagne'ye aktardı. Diagne'nin yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

30' Tolga, Morutan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Başakşehir lehine faul kararı verdi. Karara itiraz eden Yedlin, sarı kart gördü

28' Van Aanholt'un sol kanattan ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

24' Kerem'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Diagne, ceza sahasının sağından vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

23' Marcao, Visca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

21' Golün incelenmesi için hakeme itiraz eden Kerem, sarı kart gördü.

20' GOL! Okaka, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.Gol - Stefano Okaka

17' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Berkay, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular penaltı bekledi ancak pozisyona yakın olan hakem oyunu devam ettirdi.

7' Morutan sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top, kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.

6' Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Cicaldau yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

2' Başakşehir maça kendi yarı sahasında pas oyunuyla başladı.

1' Karşılaşma hakemin düdüğüyle başladı.

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası devam ederken, takımın başında yardımcı antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda son oynanan Sivasspor karşılaşmasına göre Başakşehir maçında 3 değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Taylan Antalyalı'nın yerinde İsmail Çipe, Marcao ve Olimpiu Morutan sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılarda müsabakaya Sofiane Feghouli kaptan olarak çıktı.

Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe yer aldı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan mücadelede Christian Luyindama ile çarpışması sonucu sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev verildi. Çipe bu sezon UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynanan ve 4-2 kazanılan müsabakada da 11'de sahaya çıkmıştı.

Galatasaray karşılaşmaya; İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Yedeklerde Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu bekledi.



İLK 11'LER

Galatasaray : İsmail, DeAndre Yedlin, Nelsson, Marcão, van Aanholt, Berkan, Cicâldău, Sofiane Feghouli, Moruţan, Kerem, Diagne

Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka