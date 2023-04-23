Galatasaray 1 puanı 80'de kurtardı

GALATASARAY 3-3 KARAGÜMRÜK
Maçtan Dakikalar
3. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Boey'in yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
12. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Zaniolo'nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan'dan oyun alanına döndü.
18. dakikada Bertolacci'nin uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topa sahip olan Diagne'nin ceza sahasına girip sol çapraza inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
26. dakikada sağ kanattan Lobjanidze'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
29. dakikada sağ taraftan Rashica'nın bekletmeden yaptığı ortada Mertens şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.
30. dakikada Lobjanidze'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada Boey'in ters kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak kale çizgisi üstünde kaldı. Pozisyonu takip eden Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
41. dakikada hakem Volkan Bayarslan, ceza sahası içinde Lawrence'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu VAR'da yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakika penaltı noktasına gelen Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın sağından filelere gitti. 2-3
45+7. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertens'in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Batuhan oyun alanına çeldi.
64. dakikada Biraschi'nin Rashica'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
67. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.
80. dakikada Torreira'nın aşırtma pasında Kerem kafayla penaltı noktasına indirdi. Fatih Karagümrük savunmasından seken topa Boey'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-3
90+2. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe (Dubois dk. 90 ?), Oliveira (Mata dk. 90 ?), Torreira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Yunus Akgün dk. 78), Zaniolo (Icardi dk. 60)
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Salih Dursun 90+4 ?), Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Lawrence (Adnan Uğur dk. 73), Ozdoev, Lobjanidze (Colley dk. 73), Borini, Bertolacci (Rodrigues dk. 78), Diagne
Yedekler: Muzaffer Kablan, Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3), Oliveira (dk. 45+1 pen.), Boey (dk. 80) (Galatasaray), Diagne (dk. 18), Borini (dk. 26 ve 30) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence, Levent Mercan, Dresevic (Fatih Karagümrük)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
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