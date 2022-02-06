Galatasaray 10 kişilik Alanya'yı yenemedi

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3' Sol kanattan Kerem içeri ortaladı. Babel'in kafa vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

6' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Nelsson'un müdahalesiyle top kornere çıktı.

7' Efecan'ın ceza sahasının sağından sert şutunda top, kaleci Pena'dan döndü. Dönen topa Wilson vuruşunu yaptı. Top bu defa da direkten döndü.

10' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan Efecan Karaca'nın vuruşunda top savunmada Victor Nelsson'dan döndü.

22' Sol kanattan ceza sahasına giren Cicaladu, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, Marafona'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23' Kerem ceza sahasında Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

27' Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Ömer Bayram'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

36' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında kale önünde Emre Akbaba'nın vuruşunda top dışarı çıktı

39' GOL! Wilson, Alanyaspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. Novais, sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Wilson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Wilson Eduardo

41' GOL! Kerem, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Kerem Aktürkoglu

54' Novais'in ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda kaleci Pena gole izin vermedi.

69' Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda top kaleci Pena'da kaldı.

77' Oğuz'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Davidson'un şutunda kaleci Pena iki hamlede topun sahibi oldu.

90+5' Feghouli'nin ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

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Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Juanfran, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 78), Efecan, Candeias (Davidson dk. 62), Eduardo (Oğuz dk. 78)

Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Emirhan

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateoxs

Galatasaray: Pena, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Taylan (Pulgar dk. 82 ?) Berkan, Cicaldau (Feghouli dk. 82 ?), Emre Kılınç (Morutan dk. 82 ?), Kerem (Arda Turan dk. 90 ?), Babel (Halil dk. 87 ?)

Yedekler: İsmail, Berk, Oğulcan, Semih, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Juanfran (dk. 72) (Alanyaspor)

Sarı kart: Pulgar (Galatasaray)