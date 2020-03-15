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Galatasaray 10 maçtır 3 puan kaybetmiyor

Galatasaray 10 maçtır 3 puan kaybetmiyor
Galatasaray 10 maçtır 3 puan kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile golsüz berabere kalmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı.

Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, bunu Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Mücadeleden beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmada Cimbom 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Oğuzhan Ort

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