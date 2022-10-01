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Galatasaray 117 yaşında

Galatasaray 117 yaşında
Galatasaray 117 yaşında

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü, 117. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya. Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır! Yaşasın Galatasaray." 

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