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Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu
Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu

Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde İtalya ekibi Lazio ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon ilk kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadı. Son olarak 15 Mayıs tarihinde Süper Lig'in son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında evinde oynayan sarı-kırmızılılar daha sonra zemin çalışmalarına başladı. Zemin çalışmalarını devam ederken Aslan bu süreçte Başakşehir Fatih Terim ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakalarını oynadı.

Galatasaray, Lazio mücadelesiyle 124 gün sonra sahasına kavuşmuş oldu.

Oğuzhan Ort

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