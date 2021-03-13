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Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı

Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı
Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig’de 2 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece 2 maçlık kötü seriyi de bitirdi. Aslan Kayseri mücadelesi öncesinde MKE Ankragücü'ne yenilmiş, Sivasspor ile berabere kalmıştı.

Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda olan Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Deplasmanda 10. galibiyet

Galatasaray, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 15. maçına çıktı. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar galibiyet sayısını 10'a yükselti. Bu sezon ligde dış sahada hiç berabere kalmayan Aslan'ın 5 de mağlubiyeti bulunuyor.

Oğuzhan Ort

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