Galatasaray, 2011-2012 sezonundan sonra devreye en az puanla girdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, 17 haftayı 35 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Aslan bu sezonki ilk yarı performansıyla 2010-2011 sezonunda ilk 17 haftada aldığı puandan sonra en az puan topladığı ikinci sezonu yaşamış oldu. O sezon 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 9. tamamlamış, sezon sonu ise listede 8. sırada yer almıştı. Cimbom geride kalan 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı ve ilk yarıları sadece iki kez zirvede tamamladı. Galatasaray'ın son 10 sezonda ilk yarı performansları şöyle:

Sezon Puan Atılan Gol Yenilen Gol 17. haftadaki sıra Sezon sonu sıra

2018-2019 29 30 21 5 ?

2017-2018 35 37 22 2 1

2016-2017 36 31 16 3 4

2015-2016 30 38 23 3 6

2014-2015 38 28 18 3 1

2013-2014 33 28 17 2 2

2012-2013 33 34 20 1 1

2011-2012 37 27 11 1 1

2010-2011 23 19 21 9 8

2009-2010 36 36 21 2 3

Oğuzhan Ort