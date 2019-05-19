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Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Galatasaray, en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun düğümü, Türk Telekom Stadyumu'nda çözüldü. Haftaya 66'şar puanla giren Galatasaray ve Medipol Başakşehir, kozlarını Seyrantepe'de paylaştı. Mücadelenin ilk devresini 1-0 mağlup kapatan sarı-kırmızılılar, müsabakayı 2-1 kazanarak, kariyerindeki 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Kupa yine Sivas'ta 

15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ı 3-1'le geçerek kupanın sahibi olan Galatasaray, şampiyonluk kupasını yine Sivas'ta alacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 34. haftasında, Sivasspor deplasmanında ligi tamamlayacak. Sivas deplasmanına şampiyon olarak gidecek olan Galatasaray, bu yıl bu şehirde ikinci kupasını almış olacak.  

Güven Mert Ercan

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