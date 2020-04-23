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Galatasaray: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'

Galatasaray: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'
Galatasaray: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan bayram mesajında, "Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümündeyiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize kutlu olsun" denildi.

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