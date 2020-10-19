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Galatasaray 232 gün sonra seyircisiyle buluştu

Galatasaray 232 gün sonra seyircisiyle buluştu
Galatasaray 232 gün sonra seyircisiyle buluştu

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisine kavuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda seyircili olarak en son 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra taraftarına kavuştu.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki loca sayısı 198 ve bir locanın kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişebiliyor. Karşılaşmaları yaklaşık 1500 taraftar takip edebiliyor.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu


 

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