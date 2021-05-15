Galatasaray 3-1 kazandı ancak yetmedi!

Maçtan dakikalar
11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1
58. dakikada sağ taraftan Gedson'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Babel'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sağ tarafta topu alan Şener'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta arka direkte topu alan Babel'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1
62. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson'un içeriye girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç kornere çeldi.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç kornere çıkardı.
90+1. dakikada Gedson'un pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi.
90+3. dakikada savunmadan atılan topla Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu ceza sahası içinde alan Oğulcan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, DeAndre Yedlin (Şener Özbayraklı dk. 46), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi (Ömer Bayram dk. 74), Taylan Antalyalı (Oğulcan Çağlayan dk. 76), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Ryan Babel, Arda Turan (Mustafa Muhammed dk. 46), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Okan Kocuk, Etebo, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan (Acquah dk. 67), Fofana (Mustafa Eskihellaç dk. 74), Tetteh (Ahmed Ildiz dk. 90+2 ?), Adem (Kubilay dk. 67)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Nzdizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor), Halil Dervişoğlu (dk. 53), Babel (dk. 60), Oğulcan (dk. 90+3) (Galatasaray)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu