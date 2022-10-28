Galatasaray 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 90 dakika sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. Cimbom, geride kalan 3 haftada Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor'a ise yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Nef Stadyumu'nda derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Ort

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