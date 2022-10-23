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Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor
Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Ligde son olarak sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla yenen Cimbom daha sonra karşılaştığı Adana Demirpor ile 0-0, Alanyaspor ile de 2-2 berabere kaldı. Aslan, deplasmanda mücadele ettiği Kayserispor'a ise 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Ort
 

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