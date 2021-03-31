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Galatasaray açıkladı! 2 futbolcu korona virüse yakalandı

Galatasaray açıkladı! 2 futbolcu korona virüse yakalandı
Galatasaray açıkladı! 2 futbolcu korona virüse yakalandı

Galatasaray, karantinası devam eden bir oyuncunun yanı sıra milli takım dönüşü yapılan test sonuçlarına göre bir futbolcunun daha korona virüse yakalandığını açıkladı.

Galatasaray, bir futbolcunun daha korona virüse yakalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takımda karantinası devam eden bir oyuncusunun yanı sıra bugün yapılan test sonuçlarının ardından bir futbolcuda daha pozitif sonuca rastlandığı aktarıldı.

Galatasaray'da toplamda 2 futbolcu karantinada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır."

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