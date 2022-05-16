Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 3 - 2 ADANA DEMİRSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Babel kafayı vurdu ancak top Gomis'in sırtına çarptı, dönen topu savunma kornere attı.
5. dakikada Van Aanholt bu kez soldan korneri kullandı. Savunmadan seken top Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun arka direkte gelişine vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, Vargas'la paslaşıp savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Balotelli, Berkan'dan sıyrılıp uzak köşeye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkan uzaktan direkt kaleyi düşündü ancak top savunmadaki Samet'in eline çarpınca Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başın geçen Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve skoru eşitledi. 1-1
55' Sağdan Babel'in ortasında arka direkte Kerem'in kafa vuruşunda top kaleci Muric'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.Gol - Kerem Aktürkoglu
63' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Soldan ceza sahasına giren Kerem topu, penaltı noktası üzerinde uygun durumda olan Gomis'e bıraktı. Gomis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Bafétimbi Gomis
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Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Tuna, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan, Pulgar, Babel, Kerem, Halil, Gomis
Yedekler: Jankat, Taylan, Mustafa Muhammed, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Barış Alper, Emre Kılınç, Semih, Feghouli
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Adana Demirspor: Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli
Yedekler: Vedat, Rassoul, Tayyip, İsmail, Djokovic, Erhun, Mustafa, Sinan, Akintola, Britt
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Yunus Akgün (dk. 9) (Adana Demirspor), Gomis (dk. 30 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Samet (Adana Demirspor), Nelsson (Galatasaray)
Bozhan Memiş - Samet Yalçın