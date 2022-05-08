Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine 11 başlayan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda tedavisi tamamlanan Inaki Pena takımlara birlikte çalışmalara başlarken, Marcao ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı. Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.