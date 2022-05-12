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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman 11'e 11 çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün ise tedavisine devam edildi. Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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