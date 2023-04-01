Galatasaray - Adana Demirspor maçını 44 bin 782 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 44 bin 782 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Oğuzhan Ort

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