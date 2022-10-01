Galatasaray, Adana'da liderlik fırsatını tepti!

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Galatasaray ceza alanı sol köşe önünden serbest vuruş kazandı. Kerem'in kullandığı atışta, top barajdan geri döndü.

23. dakikada Galatasaray'ın atağından Mertens soldan taşıdığı topu ceza alanı çaprazından doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi.

33. dakikada Adana Demirspor'un soldan atağında Onyekuru'unun taca çıkan topu çevirmesiyle Belhanda'ya geldi. Bu oyuncu ceza alanına kadar girip şut çekti. Defanstan dönen topu Yusuf arka direğe gönderdi. Topu kontrol eden Onyekuru yerden şut çekti, kaleci Muslera uzanıp geri çeldi. Bu kez Ndiaye, kaleciden önce topu alıp şut çekti, yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Galatasaray'ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut çekti. Kaleci Ertaç'tan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

60. dakikada Mertens'in sağdan ortasında topu alan Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson'un kafasında meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada Adana Demirspor'da Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75. dakikada Rodrigues'in pasında araya giren Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

78. dakikada Galatasaray'ın atağında Boey sağdan ortaladı. Ceza alanında bulunan Mertens'in dokunuşunda top üst direkten auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, N'diaye, Yusuf (Gökhan dk. 69), Emre (Assombalonga dk. 60), Belhanda (Guldbrandsen dk. 81), Onyekuru (Akintola dk. 69)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Bjarnason, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Rashica dk 89 ?), Torreira (Barış Alper Yılmaz dk89 ?), Midtsjö (Seferovic dk. 79), Yunus, Kerem, Mertens (Sergio Oliveira dk. 79), Gomis (Juan Mata dk. 57)

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Metehan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Stambouli (dk. 74) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Boey, Torreira, Juan Mata, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Umutcan İşledici - Zafer Şahin



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