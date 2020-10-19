Galatasaray Alanyaspor Canlı Anlatım

GALATASARAY:1 ALANYASPOR:1

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63' Alanyaspor, bu dakikalarda baskılı oyununu sürdürüyor.

59' Alanyaspor yine çok etkili geldi. Sol taraftan kazanılan kornerde savunmadan seken topu penaltı noktasında önünde bulan Babacar'ın sert şutunda top üstten auta gitti.

55' Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yakın direğe vuruşunda kalei fatih topu dışarı sektirdi.

51' Alanyaspor'da Salih Uçan, Taylan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

46' Alanyaspor'dn tehlike! Luyindama'nın sektirdiği topun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

46' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna girdi.

46' Galatsaary'da Falcao'nun yerine Belhanda oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

45' Etebo ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

43'GOl! Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

42'Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Marcao, Adam Bareiro'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40'Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıkıyor.

34' Galatasaray'da Falcao, penaltı vuruşunda golu ağlara gönderdi.

Penaltı 33' Alanyaspor'da Moubandje ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

30' Galatasaray'da Etebo, rakibini çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü!Sarı Kart - Oghenekaro Etebo

25' Alanyaspor'un etkili ön alan presi Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını engelliyor.

20' Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama sonrasında Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi Babacar'a sarı kart gösterdi.

6' Sağ kanattan kazanılan korneri Anastasios Bakasetas paslaşarak kullanıyor. Ardından Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5' Alanyaspor'da Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın ceza sahasının hemen gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

2' Galatasaray köşe vuruşu

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Galatasaray'ın 11'i: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao