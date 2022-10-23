Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR

Maçtan Dakikalar

1' Hakemin ilk düdüğüyle mücadele başladı

3' Galatasaray maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile etkili geldi. Kerem'in ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra kale çizgisine gönderdiği topu Icardi istediği gibi tamamlayamadı ve top Mertens'te kaldı. Belçikalı oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruş filelerle buluştu ancak kale çizgisinde Icardi'ye çarpan top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

11' GOL! Galatasaray Mertens'le öne geçti.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

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