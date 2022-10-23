İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım

Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım
Galatasaray - Alanyaspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR

Maçtan Dakikalar

 

1' Hakemin ilk düdüğüyle mücadele başladı

 3' Galatasaray maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile etkili geldi. Kerem'in ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra kale çizgisine gönderdiği topu Icardi istediği gibi tamamlayamadı ve top Mertens'te kaldı. Belçikalı oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruş filelerle buluştu ancak kale çizgisinde Icardi'ye çarpan top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

11' GOL! Galatasaray Mertens'le öne geçti.

 

 

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.