Galatasaray - Alanyaspor maçını 45 bin 34 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, ev sahibi taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu'nda müsabakayı 45 bin 34 taraftar takip etti. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca maç öncesinde Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Konuk ekip Alanyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini alarak takımlarını destekledi..

Oğuzhan Ort



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.