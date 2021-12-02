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Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Saha dönüş çalışmalarına ülkesi Fransa'da devam eden Sacha Boey, 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönerek çalışmalarını kulüpte sürdürecek. Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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