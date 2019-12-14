Galatasaray Ankaragücü Canlı İzle | Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? | (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Ankaragücü canlı izle... Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa'ya sonuncu olarak büyük bir hüsran ile veda eden Galatasaray Ankaragücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmek ve tutunacak dal bulmak istiyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanında futbol severlere sürpriz bir gece yaşatma peşinde olacak.

Galatasaray MKE - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray MKE Ankaragücü nasıl canlı izlenir?

Galatasaray MKE Ankaragücü maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı

Galatasaray'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır "denildi.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 96 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

97. randevu

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 202 gole, başkent ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda 3-1 ve sahasında da 6-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Belhanda ile Adem sınırda

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 16. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 14 haftada kalesinde sadece 11 gol gördü. Cimbom, bu performansıyla Süper Lig takımları arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 14 haftada rakip fileleri de 15 kez havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi şansını da kaybedip bu sezon için Avrupa defterini kapadı. Artık lige konsantre olacak olan sarı-kırmızılılarda hedef devre arasına en az puan kaybı ile girmek. Cimbom Ankaragücü maçıyla birlikte moral kazanıp, ligde zirve takibini sürdürmek istiyor.

Düdük Ali Şansalan'da

Galatasaray ile Ankagücü karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mert Güzenge görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel.



Radamel Falcao sürprizi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyun dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı.

Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Lemina, Belhanda, Ömer ve Falcao

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulisic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill