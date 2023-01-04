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Galatasaray - Ankaragücü Maçı Canlı Anlatım

Galatasaray - Ankaragücü Maçı Canlı Anlatım
Galatasaray - Ankaragücü Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

GALATASARAY 2 - 1 ANKARAGÜCÜ

Maçtan Dakikalar

 

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

7' GOL | Galatasaray 0-1 Ankaragücü,Taylan Antalyalı

16'  GOL | Galatasaray 1-1 Ankaragücü, Barış Alper Yılmaz

30'  GOL | Galatasaray 2-1 Ankaragücü, Gomis

 

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

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