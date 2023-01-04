Galatasaray - Ankaragücü Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 2 - 1 ANKARAGÜCÜ
Maçtan Dakikalar
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
7' GOL | Galatasaray 0-1 Ankaragücü,Taylan Antalyalı
16' GOL | Galatasaray 1-1 Ankaragücü, Barış Alper Yılmaz
30' GOL | Galatasaray 2-1 Ankaragücü, Gomis
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.
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