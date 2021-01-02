İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray - Antalyaspor Canlı Anlatım

Galatasaray - Antalyaspor Canlı Anlatım
Galatasaray - Antalyaspor Canlı Anlatım

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR

CANLI ANLATIM

26' Galatasaray etkili geldi. Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Linnes'in ceza sahası sağ çaprazdan çevirdiği topu savunma son anda kornere gönderdi.

23' Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

13' Sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Emre Kılınç, ceza yayında önünde buldu. Emre'nin volesinde top farklı şekilde üsten dışarı çıktı.

11' Belhanda'nın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda kaleci Boffen topu taca yumrukladı.

8'Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.

6'Younes Belhanda'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Marcelo Saracchi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

4'Fedor Kudryashov'un tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna kaldığı yerden devam ediliyor.

2'Fedor Kudryashov'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

Galatasaray- Antalyaspor maçı ilk 11'ler!

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.