Galatasaray - Antalyaspor Canlı Anlatım

GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR
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26' Galatasaray etkili geldi. Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Linnes'in ceza sahası sağ çaprazdan çevirdiği topu savunma son anda kornere gönderdi.
23' Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.
13' Sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Emre Kılınç, ceza yayında önünde buldu. Emre'nin volesinde top farklı şekilde üsten dışarı çıktı.
11' Belhanda'nın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda kaleci Boffen topu taca yumrukladı.
8'Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.
6'Younes Belhanda'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Marcelo Saracchi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
4'Fedor Kudryashov'un tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna kaldığı yerden devam ediliyor.
2'Fedor Kudryashov'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
Galatasaray- Antalyaspor maçı ilk 11'ler!
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill