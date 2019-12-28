Galatasaray Antalyaspor Canlı İzle | Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Antalyaspor canlı izle... Galatasaray, Süper Lig'in 17.haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sports'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Antalyaspor maçı nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celutska, Salih, Eren Albayrak, Blanco, Yekta, Chico, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan