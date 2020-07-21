Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Göztepe maçı sonrasında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan kaptan Selçuk İnan, son antrenmanının ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.