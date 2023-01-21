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Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler
Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Antalyaspor mücadelesinin VAR hakemi Koray Gençerler, Kasımpaşa - Başakşehir maçının VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün akşam Galatasaray, saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda da Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR'da Alper Ulusoy ve Mehmet Kısal eşlik edecek.

Kasımpaşa - Başakşehir karşılaşmasının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa evinde saat 16.00'da Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabakada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

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