Galatasaray ara vermeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda dün akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan futbolcular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise core stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Kosta Mitroglou ve Yuto Nagatomo, fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Dün akşam oynanan maçta gözüne aldığı darbe sonrası gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru, yenilenme grubuyla antrenman yaptı.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.