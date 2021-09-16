Galatasaray Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu mağlup ederek gruplara iyi başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak gruplara iyi başlangıç yapmış oldu. Aslan'ın tek golü 67. dakikada İtalyan ekibinin kalecisi Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim'de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak.

Maçtan Dakikalar

22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem'in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan'ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

51. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem'in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan'ın Kerem'e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem'in Cicaldau'ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Morutan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari'nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu alan Savic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun yerden sert şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.

74. dakikada Zaccagni'nin sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Pedro'nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Emre Kılınç dk. 78), Morutan (Feghouli dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Cicaldau (Luyindama dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu (Babel, dk. 78) Halil Dervişoğlu ( Mustafa Muhammed dk. 90 ?)

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Ömer Bayram, Atalay, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa Akpro (Sergej Milinkovic-Savic dk. 56), Lucas Leiva (Cataldi dk. 83 ?), Luis Alberto (Basic, dk. 66) Felipe Anderson (Pedro dk. 66), Immobile (Muriqi dk. 56), Zaccagni

Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Marusic, Prescoli

Teknik Direktör: Mauizio Sarri

Gol: Strakosha (dk. 67 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni (Lazio)

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