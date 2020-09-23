Galatasaray, Avrupa'da 287. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, yarın 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, play-off turunda Williem II - Rangers eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

3 resmi maçı da kazandı

Galatasaray, bu sezon oynadığı 3 resmi müsabakadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü mağlup etmeyi başardı. Aslan söz konusu 3 karşılaşmada 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Avrupa kupalarında 287. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 100 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 380 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 80. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 79 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 31 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 105 gol atarken, kalesinde ise 119 gole engel olamadı.

Renova'yı eledi

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Hajduk Split, Kuzey Makedonya ekibi Renova ile karşılaştı. Kuzey Makedonya'da tek maç üzerinden yapılan müsabakayı Hırvat ekibi, 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Hajduk Split'in değeri 20 milyon Euro

Hajduk Split'in bu seneki kadrosunun güncel piyasa değeri 20 milyon 480 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise Mijo Caktas. Caktas'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 700 bin Euro. Hırvat ekini, yaz transfer döneminde kadrosuna Dimitrios Diamantakos, Jani Atanasov, Darko Todorovic ve Jurica Prsir'i dahil etti.

Düdük Craig Pawson'da

Galatasaray ile Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek. Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Oğuzhan Ort

