Galatasaray, Avrupa'da 288. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, yarın TSİ 21.45'ta Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Ranger FC ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, bu sezon oynadığı 5 resmi müsabakadan 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Cimbom, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü, 3. Ön Eleme Turu'nda da Hajduk Split'i mağlup etti. Aslan söz konusu 5 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Avrupa kupalarında 288. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 382 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 81. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 80 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 109 gol atarken, kalesinde ise 117 gole engel olamadı.

Fatih Terim ile elenmedi

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile bugüne kadar oynadığı eleme turlarının hepsini geçti. Sarı-kırmızılılar, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 eleme turunda mücadele etti. Cimbom, oynadığı 10 maçın hepsini kazandı.

3. randevu

Galatasaray ile Rangers, bugüne kadar 2 defa karşı karşıya geldi. İki takım, 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Tur'da D Grubu'nda yer aldı. İstanbul'daki mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazanırken, deplasmandaki maç ise golsüz berabere sona erdi. Grubu Galatasaray ikinci, Rangers ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

Willem II ve Lincoln Red'i eledi

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Rangers, Celebelitarık ekibi Lincoln Red'i 5-0 yenerek bir üst tura çıktı. İskoç temsilcisi, 3. Ön Eleme Turu'nda da Hollanda'nın Willem II takımını 4-0'la geçerek play-off turuna kaldı.

Rangers'ta tanıdık yüzler

Rangers'ı İngiliz teknik adam Steven Gerrard çalıştırıyor. Takımda tanıdık bir isim de bulunuyor. İskoç ekibinde Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi oynuyor. Rangers'da ayrıca bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Allan McGregor da var.

Takımın değeri 60 milyon Euro

Rangerd FC'nin bu seneki kadrosunun güncel piyasa değeri 60 milyon 230 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise Alfredo Morelos. Morelos'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Takım kaptanı James Tavernier'in 5 milyon Euro, Ianis Hagi'nin de 4 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor.

İskoçya'da liderlik koltuğunda oturuyor

İskoçya Premier Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden Rangers, liderlik koltuğunda bulunuyor. Gerrard'ın öğrencileri, ligde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Rangers, son olarak Motherwell deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Düdük Andris Treimanis'te

Rangers FC ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Oğuzhan Ort