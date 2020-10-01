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Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a 2-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

Stat: Ibrox Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

Rangers: Allan McGregor, Filip Helander, James Tavernier, Connor Goldson, Borna Barisic, Ryan Kent, Ianis Hagi, Scott Arfield, Glen Kamara, Steven Davis, Alfredo Morelos

Yedekler: Jon McLaughlin, Leon Balogun, Calvin Bassey, Jordan Jones, Ryan Jack, Jermain Defoe, Cedric Itten

Teknik Direktör: Steven Gerrard
Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Marcao, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Radamel Falcao

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Ryan Donk, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Omar Elabdellaoui (Galatasaray)

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