Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Maçtan dakikalar
11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.
19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.
33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.
Stat: Ibrox Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs
Rangers: Allan McGregor, Filip Helander, James Tavernier, Connor Goldson, Borna Barisic, Ryan Kent, Ianis Hagi, Scott Arfield, Glen Kamara, Steven Davis, Alfredo Morelos
Yedekler: Jon McLaughlin, Leon Balogun, Calvin Bassey, Jordan Jones, Ryan Jack, Jermain Defoe, Cedric Itten
Teknik Direktör: Steven Gerrard
Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Marcao, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Radamel Falcao
Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Ryan Donk, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Omar Elabdellaoui (Galatasaray)