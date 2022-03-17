İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray Barcelona Maç Anlatımı

Galatasaray Barcelona Maç Anlatımı
Galatasaray Barcelona Maç Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 1-0 BARCELONA

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

4' Sol kanattan atağa kalkan Ferran, içeri ortalamak isterken Sacha Boey araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

5' Jordi Alba sağ çaprazdan kale önüne ortaladı. İçeride kimsenin dokunamadığı top doğrudan dışarı çıktı.

6' GALATASARAY NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI! Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Gomis, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Gomis'in vuruşunda top savunmadan döndü.

7' Kerem ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Top üstten dışarı çıktı.

9' Ferran Torres sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

10' BARCELONA GOLE YAKLAŞTI! Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan De Jong karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğin hemen dibinden dışarı gönderdi.

24' Adam Traoe, sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Nelsson uzaklaştırdı.

26' Traore'nin pasında Pedri'nin ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

27' Berkan'a faul yapan Busquets sarı kart gördü.Sarı Kart - Sergio Busquets

28' Sağ kanattan son çizgiye inen Babel, kale önüne ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.

Ev Sahibi Golü 28' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Marcao, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Marcao'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Marcão

30' Marcao, abartılı gol sevincinin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão

-------------------
İLK 11'LER!

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.