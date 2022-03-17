Galatasaray Barcelona Maç Anlatımı

GALATASARAY 1-0 BARCELONA
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
4' Sol kanattan atağa kalkan Ferran, içeri ortalamak isterken Sacha Boey araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
5' Jordi Alba sağ çaprazdan kale önüne ortaladı. İçeride kimsenin dokunamadığı top doğrudan dışarı çıktı.
6' GALATASARAY NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI! Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Gomis, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Gomis'in vuruşunda top savunmadan döndü.
7' Kerem ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Top üstten dışarı çıktı.
9' Ferran Torres sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
10' BARCELONA GOLE YAKLAŞTI! Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan De Jong karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğin hemen dibinden dışarı gönderdi.
24' Adam Traoe, sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Nelsson uzaklaştırdı.
26' Traore'nin pasında Pedri'nin ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
27' Berkan'a faul yapan Busquets sarı kart gördü.Sarı Kart - Sergio Busquets
28' Sağ kanattan son çizgiye inen Babel, kale önüne ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.
Ev Sahibi Golü 28' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Marcao, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Marcao'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Marcão
30' Marcao, abartılı gol sevincinin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
-------------------
İLK 11'LER!
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.