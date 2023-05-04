Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yeniledi. Sözleşme törenin ardından Yılmaz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Sözleşmemi uzatmış bulunmaktayım. 2 senedir Galatasaray formasını onurla ve gururla taşıyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım olmak üzere yönetimimiz ve teknik heyetimize çok teşekkür ederim. Bu sene inşallah şampiyon olup, önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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