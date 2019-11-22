Galatasaray Başakşehir Maç Anlatımı

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CANLI ANLATIM
16' Ömer soldan köşe vuruşu kullandı, Babel yine iyi yükselip kafayı vurdu, top yine üstten auta gitti.
12' Caiçara'nın sağdan ortasında Crivelli'nin hareketlendiği topu Ahmet Çalık kafayla karşıladı.
10' Ömer soldan köşe vuruşu kullandı. Babel'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
9' Soldan bindiren Emre'nin ortasında Caiçara'ya çarpan top dışarı çıktı. Korner.
7' Emre Taşdemir'in soldan ortasında Babel'e gelen topu Epureanu kesti. Top Mert'te kaldı.
7' Emre Taşdemir'in soldan ortasında Babel'e gelen topu Epureanu kesti. Top Mert'te kaldı.
3' Ponck'a sert bir faul yapan Ryan Babel sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...