Galatasaray - Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

GALATASARAY 2-2 BAŞAKŞEHİR
Maçtan Dakikalar
5. dakikada savunmada kaptırılan topta Icardi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa buluşan Kerem Aktürkoğlu, ayak içiyle yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısı sonucunda hakem Hakan Ceylan, pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
12. dakikada Serdar Gürler pasında topla buluşan Szysz, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
15. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Icardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Kerem'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
20.dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi, kafa vuruşuyla topu içeri çevirdi. Kale önünde müsait pozisyonda Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
23. dakikada Figueiredo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera'nın ayağıyla yaptığı kurtarışta meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Serdar Gürler'in pasında sol kanattan içeri giren Figueiredo, topu kale önünde Aleksic'e aktardı. Aleksic boş kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
37. dakikada sağ taraftan Kazımcan'ın pasında kale önünde Icardi'nin pasında, sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, hakem Hakan Ceylan yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.
40. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahası giren Kazımcan'ın yerden gönderdiği pasta ön direkte Mertens'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyonda Mertens'in elle müdahalesi sonucunda gol iptal edildi.
51 GOL | Galatasaray 2-2 Başakşehir, Icardi
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Narinç, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem Aktürkoğlu Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Szysz, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Serdar Gürler, Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Januzaj, Batuhan Çelik, Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Kaan Ayhan (dk. 20) (Galatasaray), Szysz (dk. 12), Aleksic (dk. 30) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 38) (Başakşehir)
Sarı kart: Mahmut Tekdemir (Başakşehir)
Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu
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