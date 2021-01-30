Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildi. Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.