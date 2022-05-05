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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü !

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü !
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü !

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Devam eden bölümde bitiricilik çalışması yapıldı. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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