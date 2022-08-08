Galatasaray başarı için kenetlendi

Galatasaray'da geçen sezon yaşanan olumsuz gelişmeler ve süreç sonrasında, seçim sürecinde Metin Öztürk'ün önemli bir hamle ile adaylıktan çekilerek Dursun Özbek'e katılması ve seçimin kazanılması sonrasında oluşan birliktelik ruhu ile bir ay gibi kısa bir sürede çok hızlı bir toparlanma gerçekleşti.

Yönetimin, Galatasaray Adası'nın tekrar Kulübe kazandırılmasını sağlayan mahkeme kararı sonrasında, Dursun Özbek ve yönetiminin Ada'nın yan parsellerini de 30 yıllığına Galatasaray'a kazandırması ve ardından 26 gün gibi kısa bir sürede NEF ekiplerinin olağanüstü çalışması ile adanın açılışa hazır hale getirilmesi tüm Galatasaray camiası tarafından takdirle karşılandı.

“Kolda değil, kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam, şeref duyarım”

Sponsorluklar konusunda Galatasaraylı iş adamları önemli destekler vermeye başladı. Forma kol reklamının sponsorluğunu üstlenen İşadamı Dinçer Azaphan, Galatasaray'a 6. kez sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Daha önceki sponsorluklarımda bu kadar ilgi yoktu. Dursun Özbek başkanıma teşekkür ediyorum. Kolda değil, kramponun altına da yazsanız sesimi çıkarmam, şeref duyarım" dedi.

Öte yandan Genel Kurul onayından geçen ve önümüzdeki yıllarda Kemerburgaz'a taşınması gündemde olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ise tadilat ve yenileme çalışmaları, Galatasaray Genel Başkan Vekili Erden Timur, Dinçer Azaphan ve Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu'nun desteğiyle aralıksız devam ediyor.

Meserretçioğlu: “Bu daha başlangıç”

İşadamı Murathan Meserretçioğlu, Galatasaray'a hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirterek, “Galatasaray'ımızın bugüne gelmesinde büyük hizmetleri olan tüm Başkanlarımız ve yöneticilerimiz ile aile büyüklerim olarak kendilerini rahmetle andığım Başkanlarımızdan Ali Tanrıyar, Büyük Amcam Avni Nuri Meserretçioğlu ve babam Galatasaray'a hizmet etmeyi, şanlı tarihinde sahip olduğu başarılara yenilerini eklemek için çalışmayı bizlere miras olarak bıraktılar” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve yönetiminin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde tüm Galatasaray camiasının birleştiğini ve tek yürek olduğunu ifade eden Meserretçioğlu, “Galatasaray'ın gelecek 30 yılı vizyonu ve perspektifi doğrultusunda, bizler de başkanımızın ve yönetimimizin tüm desteğimizle yanında yer alıyoruz ve yer almaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu dönem Galatasaray için çok ama çok önemli bir milat. Galatasaray'ın şanlı tarihine yakışan bir geleceğin kapısı açıldı ve camia olarak bu yolda hep birlikte omuz omuza yürümeye başladık. Ve bu daha başlangıç” diye konuştu.