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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap: "Kimin yalan attığını belgelerle ortaya koyuyoruz. Galatasaray, şikayet edeceğim derse eder. Galatasaray kimseden korkmaz. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamalarından satırbaşları;

 

 "Tahir Kıran'ın amacı; bizi Tahkim Kurulu ile ilgili şikayetten vazgeçirmek."

 "Fatih hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetsel olarak tek patronu ise Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik oluşturmaya çalışmasınlar, bize sökmez."

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