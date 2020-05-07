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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat edildi

Galatasaray, bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz’in beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Başkan Cengiz'in başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

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