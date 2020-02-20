Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Bir hakemi etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış!'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Bir maçı kazanmak için ulusal bir kurumu (TFF), onun içindeki yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Şu anda o hakem de bizi dinliyor. O hakeme en ufak bilinçli olarak lehimize hata yapmasını asla istemem. Böyle bir galibiyet, zafer bizden uzak olsun. Bir hakemi etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı toplantıdaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cengiz, “İki saate yakın aralıklı izledim. Sonra rakiplerime duyduğum saygıdan dolayı gece bir daha izledim. İlgimi çeken noktalardan başta 7 dakikalık video. O ilgili kulübün web sitesinde bulamadım. Başka yerden buldum. Telif hakkı gereği nasıl bilmiyorum. Woody Allen'ın bir lafı aklıma geliyor; ‘Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum. Olay Moskova'da geçiyor'. Ben 2 saati dinlediğimde aklımda sadece şu kaldı; ‘Pazar günü Türkiye'nin en önemli derbi maçı var. Ne yapar ederim de o maçtaki hakemi etkilerim. Geçmişte aleyhime yapılan hataları burada sergileyerek mağdur durumda olduğumu topluma PR çalışması yaparak, hakem de izliyordu çalışmayı. Nasıl o hakemi, ortamı, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir algı hissettim. Olay Moskova'da geçmiyor. Olay İstanbul'da bir maçta geçiyor. Bir maçı kazanmak için ulusal bir kurumu (TFF), onun içindeki yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Daha önce saygın kurumlarımız zan altında bırakıldı. Tüm hakem camiasını zan altında bırakarak bir maçı kazanmakla ne elde edebilirsiniz? Şu anda o hakem de bizi dinliyor. O hakemin en ufak bilinçli olarak lehimize hata yapmasını asla istemem. Böyle bir galibiyet, zafer bizden uzak olsun. Ben kimseye dilemem. Bir hakemi etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bir geleceği yok edebilirsiniz. Geçmişte orada yan hakemin başına atılan cisimden 1 saat maç ertelendi. Maçı ertelemeyen hakem o gün en az Türk hakemliğini kaç yıl geriye attı bilmiyor. Eğer ben bu maçı ertelersem cam, çerçeve inerdi diyerek hakemlere eyyamcılığı, korkaklığı tavsiye ettiler. Türk milleti korkak değildir. Ben hakemlerden cesaret istiyorum” diye konuştu.

“Bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız”

Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz sene hakemlerle ilgili açıklamasını okuyan Cengiz, “17 kulüp imzalamadı. Diğer kulüplerin de günahını aldılar. Bunun editörü bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bunu yazan insan söylemlerine dikkat etmeli. ‘Hakemler de insandır' söylemine olduğu gibi katılıyorum. Ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Biz de hakemleri eleştirdik. Genel olarak bütün takımlara karşı hata yapmayı alışkanlık haline getirmiş ve yıpranmış, tartışılan insanların artık çekilmesini istedik. Hala istiyoruz. Son toplantıda bunu dile getirdim. İsim vermedim, genç hakemler dedim. Sahneyi genç hakemlere bırakalım. Hata yapacaksa onlar yapsın ama gördüğünü çalsın. Adalet dağıtmasın, asil olsun. Bir takıma sarı verdim diye diğerine de sarı vermesin. Eyyamcılık yapmasın. Onun da bir ailesi var. Collina'lar bekliyoruz, Collina'lar istiyoruz. Türk hakemliğinin buna ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok genç bir kadro var. Bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Takım tutabilirsin bu bizi hiç ilgilendirmez. Hatta futbolla ilgili olduğun için mutlu eder. Ama adil olacaksın. Sen çocuklarına nasıl adalet dağıtıyorsan takımlara da öyle yaklaşacaksın. Hepsi senin kardeşin. Aynı şekilde rakibimiz de bizim çok değerli bir kardeşimiz ve rakibimiz” şeklinde konuştu.

“Biz orada özellikle bir karşılanma beklemiyoruz”

İki yıldır Kadıköy'e gittiğini ve karşılandığını hatırlamadığını belirten Mustafa Cengiz, “Taraftarın içinden geçiyoruz. Bir olumsuzluk da olmadı. Fenerbahçe taraftarı da centilmendir. Biz burada eleştiriyorsak asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına laf etmedik, etmem de. Biz herhangi bir takım, kişi saldırıda bulunursa yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi pek sevmiyoruz. Çevirmek isteyen de olabilir. Biz orada özellikle bir karşılanma beklemiyoruz. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyoruz. Biz 2 yıl önce göreve geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Loca istediler, loca verdik. 40 kişilik locamızı verdik. Onlar verir mi, vermez mi ona girmek istemiyorum. O onların problemi. Saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. Benim karşılanmam önemli değil. Benim taraftarım nasıl karşılanıyor, asıl olan o. Taraftarıma hoparlörden yüksek ses verirsen beni istersen altın tahtta karşıla. Hiçbir anlamı yok. Biz rakibe saygı, kendine saygı diye göreve geldiğimizde bunu yayınladık. Gelen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarına hata yapmadık. Ne volümlü ses açıktık, ne tuvaletleri kapattık. Özellikle gözlemcileri uyarıyorum. Sağırlık yaşadı 500-600'e yakın taraftarım. Çünkü gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gidince açılıyor. Bunu yapmayın. İnsanlar pamuklar alıp maça gidiyor. Biz yapıyorsak da uyarın. Anında müdahale ederiz. Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu spor müsabakası. Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Gülelim, eğlenelim. Yeneriz, yeniliriz. Fark da atabiliriz, fark da yiyebiliriz. Bundan doğal bir şey yok. Büyük bir kitle seviniyor, büyük bir kitle üzülüyorsa toplumsal bir olaydır. Bunu gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim. Çünkü rakip takım arkadaşımız, kardeşimiz. Düşmanımız değil hiç kimse. Sahada ölümüne rakibiz, ölme amaçlı değil. Sen benim için ölme, yaşa” açıklamasını yaptı.

“En çok cuma maçını Galatasaray oynamış”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cuma günü çok maç oynadıklarına yönelik yaptığı açıklamalara da cevap veren Mustafa Cengiz, “Öyle bir iddiada bulunmuş. Hep cuma maçını biz oynadık diye şikayette bulunmuş. Bana listeyi verdiler. Tam tersine en çok cuma maçını Galatasaray oynamış, 6 maç. Kendisi 3 maç oynamış. 4 maç Başakşehir, 3 maç Fenerbahçe ve Beşiktaş oynamış. Double double mı yapıyor? Bilmiyorum hangi matemetikle gidiyoruz. Böyle bir argüman yanlış. Bunun da nedeni Avrupa kupası maçları. Acaba Avrupa kupası maçlarını saymıyor mu? Belki onları düşerek söyledi” dedi.

“İnşallah o gün pazar günü olur”

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi uzun yıllardır yenemediklerinin hatırlatılması üzerine Cengiz, “Kime nasip olur bilmiyorum ama saygı duymak gerekiyor. 20 yıl oldu. Biz 14 yıl şampiyonluk da görmedik. Artı 6 yıl müthiş bir şey. Tebrik etmek gerek. Ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde ama diğer bir arkadaşımın döneminde. Bu mutlaka kırılacak. O gün pazar günü mü, inşallah o gün pazar günü olur. İnşallah sahada olur. Hiçbir hakem etkisi kalmadan. Dostça, adil bir yarış içerisinde olur” değerlendirmesinde bulundu.

“Club Brugge ile aramızdaki mali sorunu hallettik”

Senegalli golcü Mbaye Diagne konusunda Club Brugge ile gerilim olduğunu ama daha sonra çözdüklerini belirten Cengiz, “Diagne'ye verdiğimiz ücret ve elde edemediğimiz oransal performans. Bence Rize maçında elde ettik, gereğini yaptı. Türkiye'de milyar TL barajını aşan ilk kulübümüz. Onun da katkısı var. Herkesin katkısı var. Taraftarın da katkısı var. Biz 13 milyon yatırım yaptığımız bir harcamanın heder olmasını istemeyiz. 1 ay Senegal, 1 ay Türkiye'de. Biz çok sert bir uyarıda bulunduk. Fakat sağ olsun Club Brugge başkanı değerli bir kardeşimiz derhal vaziyet etti bu konuya. Diagne'yi düzenli olarak hoca eşliğinde antrenmana aldı. Bize de her ay rapor yolluyor. Aramızdaki mali sorunu da hallettik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dostça ilişkinin de sürmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“4 kulüp valilikte bir araya geliyoruz”

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 4 büyük kulüp başkanının buluşacağı bir organizasyon duyurduğunun söylenmesi üzerine Mustafa Cengiz, “Ben yolda öğrendim. Bir davet bildiğim kadarıyla davete katılacaklara yollarsın. İki televizyon kurumundan telefon aldım. Ben katılırım dedim. İsterse iki kulüp olsun bana farketmez. Madem böyle bir teklif var, er maydanından da kaçılmaz, zevkle gelirim. Ben o tarihte ya da diğer başkanlar o saatte uygun mu? Alternatif saatler olması lazım. Ben onu kim yaptı onu da bilmiyorum. Bana intikal eden bir şey yok. Saati ve günü, diğer başkanlarım da uygun olursa. Ben evet desem onlara emri vaki yapmış olurum. Ayıp olur. O kurumda mı olur onu bilemem. 4 kulüp bir araya geliyoruz. Valimiz telefon etti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başkanlarımızın ve TFF başkanının bir araya geleceği toplantı olacak. Ben onayladım. Bir araya geleceğiz. İlla da bir dernek ve televizyon gerekmiyor. İnşallah da bir araya geliriz. Ben hemen evet dedim. Ben kaçmam. Valilikte olacak. İlla televizyona çıkacak diye bir endişem yok. Televizyona çık çık yüzüm eskiyecek. Ben istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 2 dolayında hisse senedi satışı yaptık”

Galatasaray hisse senetleri hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “Bu epeydir konuşuluyor. Susma hakkımızı kullanmamız yanlış yorumlanıyor. Bizim o satılan hisse senetlerinin gidişatına oynama olmaması için açıklama yapmadık. Biz Dursun Özbek ile sözleşme yaptık. Dursun Özbek rehinli yaklaşık yüzde 5'e yakın hisse senedini borsada satma hakkı var. Onları kullanıyor. Burada nakde ihtiyacımız var. Biz de yüzde 2 dolayında hisse senedi satışı yaptık. Hisse senedi de yükseliyor. Biz satmıyoruz. Banka kanalıyla anlaştığımız Dursun Bey tarafından da satılıyor. Bizim de sattığımız yüzde 2'lik bir hisse var” diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın futbol takımının planlarının arasında olduğunu söyledi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu